وفد من دولة المغرب يصل طرابلس من أجل إعادة افتتاح القنصلية المغربية

وصل وفد من المملكة المغربية اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس شؤون إتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية، حيث يضم عدداً من كبار مسؤولي الوزارة، وذلك من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات، حيث كان في إستقبال الوفد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي “خليفة القايدي” .

كما تأتي هذه الخطوة الهامة التي ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس ، وتنفيذاً لما تم الإتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” إلى الرباط في شهر يونيو الماضي ولقائها وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”.

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