سفير دولة تركيا في زيارة لبلدية بنغازي

بنغازي 29 يناير 2022 (وال)- قام سفير الجمهورية التركية السيد كنعان يلماز والوفد المُرافق له المُكون من عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك اليوم السبت، بزيارة لبلدية بنغازي.

ونشرت بلدية بنغازي – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – السفير والوفد المُرافق له كان في إستقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، وعضو مجلس النواب بدر بونحيب، ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، ورئيس الغُرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي، وعدد من رجال الأعمال في مدينة بنغازي.

هذا وتم خلال الزيارة مُناقشة العديد من المواضيع ذات الإهتمام المُشترك؛ من بينها إعادة إفتتاح القُنصلية التركية، وإستئناف خط الطيران المُباشرة بين بنغازي وأسطنبول، وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي، كما تم الإتفاق على توقيع مُذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، إلى جانب العمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي، والإستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار، وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

وأشاد السفير التركي بحُسن الإستقبال؛ مُؤكدًا على أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الإقتصادية والتجارية المُشتركة، وعمل كُل ما من شأنه تقوية العلاقات التركية الليبية؛ من خلال تعزيز التعاون في الجوانب الإقتصادية والتجارية والخدمية.

وأكد رئيس المجلس التسيري للبلدية على ضرورة تحقيق تعاون جاد وُمثمر، وأهمية فتح القُنصلية التركية، وعودة الطيران المُباشر مابين بنغازي وأسطنبول، وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي؛ خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة. (وال) إ م

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