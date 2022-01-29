خاص.. مصدر بمركز مكافحة الأمراض لصدى: غداً سيتم إصدار قرار بهذا الخصوص.. وهذه إختصاصاتنا

أكد مصدر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت التاسع والعشرون من يناير الجاري بأنه من المُمكن أن يكون هناك حظر لمدة أسبوعين وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية بالبلاد.

وأضاف المصدر قائلاً: المركز الوطني يقوم بإرسال التقارير التي تختص بالوضع الوبائي للدولة بموجب ضرورة الحظر فقط لاغير، أي أنه لا يقوم بفرض الحظر، وأن القرارات التي تُصدر سواء بخصوص إيقاف الدراسة أو بخصوص الحظر ليست من المركز إنما تُصدر وتنفذ من قبل الدولة.

وأختتم الحديث قائلاً: إقرار بأن يكون الحظر كلي أم جزئي لم يُحدد بعد، فقد تم اليوم الاجتماع وغداً سيتم إصدار القرار بالخصوص.

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