خلال اجتماعه مع “الدبيبة”.. وزير المالية يؤكد بأن جدول المرتبات الموحد أحيل إلى لجنة المالية بمجلس النواب وديوان المحاسبة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت اجتماعاً مع وزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وعدداً من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي.

كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل وضرورة العمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل لأهميتها وتأخر إنجاز عددٍ منها.

وأكد وزير المالية على أن جدول المرتبات الموحد أحيل إلى لجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه وكذلك لديوان المحاسبة ليتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

وأضاف مؤكداً بأن الوزارة تتابع كافة الملفات التي تم مناقشتها وجاري العمل على إنجازها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي ختام الاجتماع شدد “الدبيبة” على وزير المالية بصفته رئيس لجنة إعداد الميزانية للعام 2022م بضرورة استكمالها، وإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها وضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة بخصوصها.

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