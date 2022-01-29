الحكومة تحيل جدول المرتبات الموحد للدراسة

عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم، اجتماعاً مع وزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، لبحث الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي، وصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل.

وأكد وزير المالية إحالة جدول المرتبات الموحد للجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه، وكذلك لديوان المحاسبة قبل أن تتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

ومن المتوقع أن يبحث الدبيبة في اجتماع موسع الأسبوع المقبل، تقديرات ميزانية العام الحالي 2022 والتي قد تبلغ 125 مليار دينار.

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