قفزة للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 30 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 30 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6196 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1513 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1907 دينار، والليرة التركية 0.3408 دينار، والدولار الكندي 3.6175 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2312 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2577 دينار، والدينار التونسي 1.5871 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4903 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 30 يناير 2021: