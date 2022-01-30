اقتصاد

وال| برعاية وزارة الشباب .. تواصل أعمال المبادرة المليونية لتشجير ليبيا 

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 30 يناير 2022 (وال) _ تتواصل مبادرة “اغرس شجرة ليبيا تتنفس” بمختلف المدن الليبية، و التي تنفذها وكالة الجهود التطوعية بوزارة الشباب، بدعم أولي 400000 أربعمائة ألف غرسة متنوعة بين المثمرة و المظلة، بهدف خلق مساحات خضراء تخدم البيئة و ترسى دعائم ثقافة التشجير لدى مختلف شرائح المجتمع.

و لتفاصيل أكثر حول الموضوع، صرح السيد (وليد محفوظ) رئيس لجنة التوزيع و المتابعة بالمنطقة الشرقية للمبادرة _ لوكالة الأنباء الليبية _ (نستهدف في بنغازي ثلاثة مواقع، هي حديقة الجلاء التي تم إعادة غرسها 160 شجرة مختلفة بالشراكة مع الجامعة الدولية، و الكشافة، و الهلال الأحمر،  وبعض من منظمات المجتمع المدني، بواقع 70 متطوع،  و مركز وهبي البوري، أما الموقع الثالث وهو الطريق الرابط من الكرنيش مروراً بشبنة و حي السلام و السرتي و غيرها من الأحياء وصولاً إلى جامعة قاريونس، و لكي نتمكن من تنفيذ الحملة بهذه المناطق بحاجة إلى تعاون مع شركتي المياه و الصرف الصحي و الكهرباء و المشروعات بالبلدي بنغازي )

و تابع: (استلمنا الدفعة الأولى للمنطقة الشرقية 15000 شجرة بين المثمر و المظل، تم توزيعها على بنغازي وأجدابيا و ثاكنس و البريقة و الأبيار و البيضاء و درنة و الساحل و زويتينة و سلطان، و الحصة الأكبر كانت للمرج لخصوبة التربة و إهتمام سكانها بالنشاط الزراعي).

وأكمل: (سوف نقوم بمتابعة للأشجار بعد غرسها، و الحملة غير مقيدة بتاريخ معين، إنما مستمرة و العدد المستهدف غرس مليون شجرة في ليبيا بالكامل).

و أضاف محفوظ: (أن الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة، و التي من شأنها استبدال المساحات الفضاء المستخدمة في الأحياء كمكبات عشوائية للقمامة إلى حدائق مشجرة و مثمرة).

الجدير بالذكر أن مبادرة “اغرس شجرة ليبيا تتنفس” أطلقتها وزارة الشاب في يناير الماضي للعام الحالي.

و شهدت بنغازي عدد من حملات التشجير منذ نوفمبر الماضي بتنظيم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة و المحافظة عليها. (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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