غرفة التجارة مصراتة تشارك في ملتقى التعاون الاقتصادي العربي

شاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، في فعاليات مُلتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الـ16.

ويشارك في المُلتقى المنعقد بإسطنبول، 1500 شركة ورجل أعمال من الدول العربية، و250 شركة عارضة، إذ يتضمن الملتقى مَعرضين تجاريين، الأول معرض السابع لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات، والمعرض الرابع للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية.

وتُعد مثل هذه المعارض والملتقيات فرصة لتعزيز المشاركة الليبية في المحافل الاقتصادية والتجارية والعالمية؛ بما يسهم في التشبيك مع الشركات العالمية والتسويق للمنتجات المحلية.

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