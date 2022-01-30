غرفة التجارة طرابلس تُوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أثينا

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تعاون مع غرفة التجارة والصناعة أثينا، وذلك تنفيذًا لتوصيات وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات أمام رجال وأصحاب الأعمال من كِلا البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات والتعاون في مجالات الطاقة والإنشاءات وتطوير البنية التحتية والصناعات الغذائية والطبية.

وحضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام بغرفة التجارة طرابلس، ووكلاء وزارتي المالية والشباب بحكومة الوحدة، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة أثينا اليونانية.

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