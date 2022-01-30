وزير الاقتصاد: خسائر ليبيا جراء الحروب وإغلاقات النفط بلغت 659 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن قيمة المصروفات من 2012 إلى 2021 بلغت نحو 358 مليار دولار، فيما بلغت خسائر البلاد جراء الحروب وإغلاقات النفط 659 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة،

وأضاف الحويج في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة مباشر، أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الليبي خلال ذات الفترة تقدر بـ 791 مليار دولار، مبينا أن حجم عجز الناتج المحلي يقدر بـ 60 مليارًا ، لافتا إلى أن ليبيا تحتاج إلى 25 مليار دولار سنويا لإعادة الإعمار.

وتايع الحويج أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج ليصل 3 ملايين برميل سنويا، مبينا أن ليبيا تملك احتياطي قدره 47 مليار برميل.

وأوضح وزير الاقتصاد أن قيمة الأموال المجمدة للدولة في الخارج بلغت 100 مليار دولار أكثرها موجود في أوروبا ، مطالبا المجتمع الدولي بالمساهمة في الاستقرار برفع الحظر على الأموال المجمدة وفتح الاتصالات الدولية.

وفي سياق متصل أكد الحويج أن عدم اعتماد البرلمان للميزانية سبب في إرباكٍ على مستوى تحسين دخل الفرد، مشير إلى أن الوزارة تعمل على التنويع في الاقتصاد الوطني وتحويله من ريعي معتمد على النفط إلى أنشطة اقتصادية وزراعية وخدماتية، كما تعمل لتأمين الغذاء للمواطن.