خاص.. مع التفاصيل: فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى تسليم قسم اصدار طرابلس 35 مليون لمصرف شمال أفريقيا

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار طرابلس شحنة سيولة لمصرف شمال أفريقيا بقيمة 35 مليون دينار وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بفروع المصارف التجارية بشكل منتظم .

حيث خصص منها لفرع أبوسليم 7 مليون وفرع سوق الجمعة 4 مليون و فرع قصر بن غشير 3 مليون وفرع جنزور 3 مليون و فرع قصر الاخيار 3 مليون و فرع تاجوراء 2 مليون و فرع صلاح الدين 2 مليون وفرع تاورغاء 2 مليون وفرع القره بولي 1.5 مليون وفرع سوق الخميس 1.5 مليون وفرع سيدي السائح 1.5 مليون و فرع وادي الربيع 1.5 مليون ووكالة معيتيقة 1.5 مليون ووكالة السبيعة 1.5 مليون .

ويعمل فريق مصرف ليبيا المركزي على تزويد باقي المصارف بإحتياجاتها اليومية من السيولة .

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