الوطنية للنفط تتوقع ميزانية 6.9 مليار دولار لعام 2022

ذكر موقع “MEES” ومقره لندن اليوم الأحد إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال: في وقت سابق من هذا الشهر إن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع إلى 31 مليار دينار (6.9 مليار دولار) لتمويل العمليات والاستثمارات في عام 2022 .

وأضاف من جانبه أن ذلك سيسمح لليبيا بزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل في اليوم .

وأوضح الموقع إنه على الرغم من جميع عائدات التصدير والإنفاق المالي لا يزال قطاع النفط يعاني من نقص كبير في التمويل .

كما أن دخلت المؤسسة عام 2021 بديون تبلغ نحو 2.28 مليار دينار (509 مليون دولار) وفقا للموقع .

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