محافظ المركزي يبحث مع “الرؤساء” مستجدات توحيد المصرف

شهد مقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس -اليوم الأحد- اجتماعاً حكومياً على أعلى مستوى، استضاف من خلاله “الصديق الكبير” محافظ المصرف كُلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس البرلمان فوزي النويري و خالد المشري رئيس مجلس الدولة.

ووقف المجتمعون خلال اللقاء على مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، لمواكبة الجهود المبذولة في هذا الشأن ودعمها، بالإضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد-وفقاً لما أوردته المنصات الإعلامية للكيانات السياسية المجتمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي شهد خطوة مهمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، حيث اجتمع محافظ المصرف “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “علي الحبري” للإتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف، ومنها التباحث في مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت بعد انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية