ارتفاع أسعار القمح عالمياً يلقي بظلاله على السوق الليبي

قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة لـ218، في وقت سابق، بأن أسعار الدقيق الممتاز ارتفعت بما نسبته 50% بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، مضيفا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من الدقيق خارج سيطرة وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميا أثر بشكل واضح على السوق المحلية.

وتأتي تصريحات بوعزة في وقت كشف فيه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في تصريح لـ 218 عن سعي حكومة الوحدة لإنشاء “ديوان الحبوب” للاحتفاظ بمخزون استراتيجي؛ تمهيدًا للدخول في مرحلة الدعم في السنوات المقبلة، بهدف السيطرة على الأسعار بما يتماشى مع دخل المواطن.

وبحسب هيئة الحبوب، فإن ليبيا تملك نحو 40 ألف هكتار مخصصة لقطاع الزراعة لم يتم استغلالها، وتنتج ليبيا سنويا نحو 200 ألف طن من القمح والشعير، فيما يبلغ استهلاكها نحو مليون و200 ألف طن سنويا.

جدير بالذكر، أن أسعار القمح العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين؛ حيث ارتفع سعر القمح القياسي بـ3.5% إلى 8.2875 دولاراً للبوشل، وهو أعلى سعر له منذ أواخر نوفمبر.

ويرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى توتر العلاقات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا، إذ تستحوذ موسكو وكييف على ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

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