حجم السيولة الواصلة لسبها في عام 2021 يتجاوز المليار دينار

شهد ملف السيولة النقدية في الآونة الأخيرة انتعاشة طفيفة، حيث كشف مدير مصرف ليبيا المركزي فرع سبها، عبد الكريم الشحاطي، في حديثه ل218 عن توافر السيولة النقدية عبر قسم الإصدار وبشكل مستمر، حيث تسلم المصرف خلال عام 2021 كاملا ما قيمته مليار و199 مليون دينار، وزع منها لفروع المصارف في المنطقة الجنوبية مبلغا قدره 919 مليونا و865 ألف دينار.

وبحسب الشحاطي، فقد تسلم المصرف التجاري الوطني مبلغا قيمته ثلاثمائة وستون مليون دينار، بينما تسلم مصرف الجمهورية ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار، وحصل مصرف شمال أفريقيا 171 مليون دينار، بينما وزع على مصرف الصحارى سبعة وأربعين مليون دينار، ومصرف الوحدة ستة عشر مليونا وخمسمائة دينار والمصرف الزراعي أربعة ملايين وثمانمائة دينار، بينما كان من نصيب مصرف التنمية خمسمائة وخمسة وستون ألف دينار، وحصل مصرف اليقين على خمسة ملايين دينار وتم تزويد فروع المصارف الواقعة في غات وأوباري من قبل إدارة المصرف المركزي بطرابلس مباشرة؛ بسبب بعد المسافة والوضع الأمني.

ولفت الشحاطي خلال حديثه إلى أن أبرز ما تواجهه المصارف التجارية هو مشكلة الاتصالات؛ وتوقف المنظومة الإلكترونية بشكل متكرر، ما أدى لسوء تقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا فروع المصارف التجارية بضرورة تفعيل الإصدار 14 من “الفليكسكيوب” وهي المنظومة المعتمدة حاليا، وذلك لمواكبة التطورات الأخيرة وتقديم الخدمات بشكل سلس

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