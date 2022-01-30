وزير الاقتصاد: انفاق 358 مليار دولارفي 9 سنوات وتكلفة إعادة الأعمار 25 مليار دولار سنويًا

طرابلس 30 يناير 2022 (وال)- أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد علي الحويج أن “إغلاق الحقول النفطية وخسائر الحروب بلغت 659 مليار دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بينما بلغ حجم الفرص الضائعة خلال هذه الفترة 791 مليار دولار، وحجم عجز الناتج المحلي 60 مليارًا، وأن أن دفوعات الدولار التي تم انفاقها من 2012 إلى 2021 بلغت 358 مليار دولار”.

جاء ذلك في مقابلة مع الحويج بثتها قناة الجزيرة، وقال خلالها إن “50 % من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي نتيجة الاضطرابات السياسية، وإن تكلفة إعادة إعمار البلاد ستبلغ 25 مليار دولار سنويًا”.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن “ارتفاع الأسعار كان نتيجة سعر الصرف، وأن حكومة الوحدة الوطنية خصصت بعض التعويضات للمواطن، إلا أن قطاعي الصحة والغذاء مازالا يحتاجان إلى الدعم، وعزا ذلك إلى عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، مما تسبب في إرباك على مستوى تحسين دخل الفرد”.(وال)

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