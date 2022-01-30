اقتصاد

القابضة للاتصالات تناقش إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام 2022‪

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف “رجب خليل” اليوم الأحد، مع مدراء الإدارات والمكاتب.

تناول الاجتماع مناقشة الإنتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام 2022، وذلك تمهيداً لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

كما ناقش أيضاً متابعة الشركات التابعة في الإنتهاء من إعداد موازناتها التقديرية وإقفال حساباتها الختامية مع تكليف إدارة العمليات بالشركة القابضة لتسوية وحلحلة الإشكاليات الإجرائية بين الشركات التابعة.

حيث تم الاجتماع بضرورة صرف مرتبات العاملين دون أي تأخير وبذل كافة الجهود بالعمل مع الشركات التابعة على استقرار الشبكة وتوفير كافة خدمات الاتصالات في كل ربوع ليبيا.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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