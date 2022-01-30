مالطا إندبندنت: ويليامز تناقش مع بارتولو دعم التنمية الاقتصادي ومعالجة الانقسامات الداخلية

ذكرت صحيفة مالطا إندبندنت أمس السبت إن وزير الشؤون الخارجية والأوروبية إيفاريست بارتولو تبادل مع ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا خلال اتصال هاتفي.

وبحسب الصحيفة المالطية إن الوزير بارتولو نقل إلى ويليامز استعداد رئيس الوزراء مالطا روبرت أبيلا دعم عملها لتعزيز حوار ليبي داخلي شامل وفي حشد الدعم الإقليمي والدولي للبحث عن أرضية مشتركة من أجل الصالح العام لجميع الشعب الليبي.

كما أن هناك حاجة إلى خطوات جديدة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الليبي لاستعادة السيطرة على مصيره ومعالجة الانقسامات الداخلية وبناء مؤسسات وطنية وشاملة لصالح الجميع .

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