الوطنية للنفط تسلم كمية من إختبار المسحة السريع وأنابيب أخد العينات للمختبر المرجعي بطرابلس

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، بتسليم كمية من إختبار المسحة السريع Antigen reapid test وكمية من أنابيب أخد العينات Nucliswab-NAR لصالح المختبر المرجعي بطرابلس.

وذلك في إطار المجهودات المبذولة لدعم قطاع الصحة في التصدي لجائحة كورونا والمستجدات الجديدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ بداية الازمة.

حيث إن المؤسسة الوطنية للنفط على علم بالصعوبات التي يمر بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وسوف تستمر في تقديم ما يمكن من دعم وعلى قدر المتاح لها من إمكانيات .

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