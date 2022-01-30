أخبار ليبيا 24 – خاص

ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. والذي تعول عليه المؤسسة الوطنية للنفط كونه يقع في خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق بسبب الأحوال الجوية .

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق 6 مليون برميل من النفط الخام خلال يناير 2022 .

والنواقل التي دخلت لرصيف الميناء في هذا الشهر هي، “سيافوليت شحنت” شحنت مليون برميل إلى الصين. والنقالة “ماران هومر” شحنت مليون برميل إلى الصين.

كما دخلت الناقلة جورج اس وشحنت مليون برميل إلى إيطاليا، والناقلة نوردك فيغا وشحنت مليون برميل إلى بريطانيا.

إضافة إلى نيزوس كيوفونسي والتي شحنت مليون برميل إلى الصين، و”ايلاندرا اوسبري” شحنت مليون برميل ( 600 ألف إلى سانغورا و 400 ألف إلى هولندا ).

يشار أن ميناء الحريقة النفطي تم افتتاحه عام 1967 ويستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة ولم تسجل فيه أي حالات تلوث بيئي.

وقد بلغ عدد النواقل النفطية من افتتاحه حتى نهاية يناير الجاري 6882 ناقلة نفطية .