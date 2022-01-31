ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 31 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 31 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.618 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1555 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1987 دينار، والليرة التركية 0.3405 دينار، والدولار الكندي 3.6274 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2308 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2573 دينار، والدينار التونسي 1.5873 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.491 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 31 يناير 2021: