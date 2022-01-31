خاص.. الجمهورية يكشف لصدى استكمال تركيب منظومة فليكس كيوب بكافة فروع المنطقة الوسطى.. وعدة تفاصيل هامة

صرح مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” لصدى الاقتصادية اليوم الإثنين قائلاً : بأن المصرف قام باستكمال تركيب منظومة الفليكس كيوب بكافة فروع المنطقة الوسطى الجفرة (ودان وسوكنة وهون وزلة)، وتم أيضاً تركيب عدد إثنين آلات السحب الذاتي بمنطقة الجفرة، وتعمل بشكل طبيعي جداً وقيمة السحب 400 د.ل يومياً عن طريق البطاقة وهناك قبول على آلات السحب الذاتي كذلك إصدار بطاقة الصديق

وأضاف بالقول : يسعى مصرف الجمهورية إلى تذليل صعاب كافة زبائن المصرف بتلك المنطقة بتوفير كل الاحتياجات التقنية، كذلك تم تشغيل خدمة نقاط البيع بعدد ثمانية عشر آلة مع البطاقات الصادرة من الفروع المميكنة.

ونوه أيضاً إلى أن الخدمات الإلكترونية تسير على قدم وساق وبشكل سلس ومرن وقدمت الخدمات إلى زبائن المنطقة بشكل يليق بسمعة مصرف الجمهورية وبسكان منطقة الجفرة، وهذا ما يسعى له مصرف الجمهورية فهو يطمح إلى تقديم كل الخدمات الإلكترونية تباعاً خلال هذه السنة، كما أن هذه البادرة تعتبر الأولى من نوعها وستتكاثر باقي الخدمات خلال الفترة القادمة منهم شحن المحافظ الرقمية وتحويل الأموال ومصرفي باي ومنصة التجارة الإلكترونية.

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