أبرز ما جاء في كلمة “صنع الله” خلال لقائه مع وزير النفط والغاز المكلف

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال لقائه مع وزير النفط والغاز المكلف “علي العابد”: ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حالياً حوالي 20% من ميزانيتها، والوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعاً لإيجاد حلول.

وأضاف بالقول: استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر، كما أوضحت للمسؤولين في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات بضرورة الإتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء.

نوه “صنع الله” أيضاً بأن دولة الإمارات العربية تنتج ثلاث أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية، ويجب على شركة الكهرباء البدء فوراً في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت لكنها تقتضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدل من حرقها.

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