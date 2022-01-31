“صنع الله”: استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء ..كارثة وطنية

قال رئيس المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، إن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء؛ يعدّ كارثة وطنية لا يجب أن تستمر.

وأضاف “صنع الله”، على هامش لقائه وزير النفط والغاز المكلف على العابد الرضاء، أن ميزانية المحروقات تكلف خزانة الدولة حوالي 20% من ميزانيتها السنوية

وأكد أن الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين إذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول، بحسب وصفه.

وشدد على الشركة العامة للكهرباء ضرورة البدء الفوري في مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير 20 % من الميزانية العامة للدولة يمكن استخدامها في التنمية بدلاً من حرقها، مستشهدًا بتجارب دول عربية تعتمد على الطاقة النظيفة في توليد الطاقة الكهربائية.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء كشفت عن المبالغ المُسيّلة خلال العام الماضي 2021 على حساب مخصصات الباب الثالث المخصص للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 2,209 مليار، في وقت يتواصل فيه برنامج طرح الأحمال لساعات في مناطق البلاد بالكامل.

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