مجلس النواب يطالب اللجنة المالية بالمجلس بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة

قام مجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومه، باستئناف جلسته.

حيث تم خلال الجلسة بمطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين القادم، وكذلك مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، إلى جانب مطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة.

كما تم أيضاً مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن إنقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللأزمة على مجلس النواب، وكذلك عرض أسماء النواب الذين تولو مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو عن العمل بالمخالفة للقوانين والاخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء .

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