اقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث مع المصارف التجارية تمويل قطاع المشروعات

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدد من المسؤولين بالمصارف التجارية وشركات التأمين؛ آلية دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة بحضور رئيس هيئة دعم وتشجيع الاستثمار جمال اللموشي؛ فرص تنويع الاقتصاد الوطني عبر دعم المستثمرين ورجال الأعمال بعيدًا عن اعتماد الدولة على الكادر الوظيفي وما يتم دعمه في شكل مرتبات وإنفاق عام.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن عدد من اللقاءات لوزارة حكومة الوحدة الوطنية للتباحث حول إمكانية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة؛ لإنعاش قطاع ريادة الأعمال بالشراكة مع المصارف التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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