ارتفاع جديد بنسبة 20% يشمل السلع التونسية المستوردة

ارتفعت أسعار السلع الأساسية المستوردة من تونس بمقدار 20% عن سعرها السابق، خلال حركة البيع في الشهرين الماضيين.

وشمل الارتفاع المواد الأساسية كالمكرونة التي وصل سعرها لـ45 ديناراً بعدما كانت عند 27 ديناراً. فيما ارتفع سعر صندوق الزيت لـ105 دنانير عن سعره السابق بـ90 ديناراً. كما ارتفع سعر طماطم الطهي ليصل إلى 45 ديناراً بعد أن كان بسعر 32 ديناراً.

ويُمثّل معبر رأس جدير الحدودي مع تونس شرياناً حيوياً لاستيراد السلع أمام التجار والمواطنين، الذين يستغلون فرصة ذهابهم لتونس بهدف العلاج أو السياحة والعودة مُحمّلين بسلع أساسية تسد حاجتهم اليومية، حتى لو ارتفع سعرها بفارق سعر الصرف بين الدينار الليبي ونظيره التونسي، لكنها تبقى في المتناول.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المنتجات التونسية فحسب، إنما طال أغلب المنتجات الأساسية المستوردة من الخارج، في انتظار تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع حدٍ لهذا الارتفاع وحماية المستهلك.

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