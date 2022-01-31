المحروقات تكلف الدولة 20% من الميزانية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأثنين اثناء لقاءه للمهندس علي العابد وزير النفط المكلف إن ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حاليا حوالي 20% من ميزانيتها.

واوضح صنع الله أن الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الان اذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول.

وأكد أن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لانتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب ان تستمر.

وتابع ” اوضحت للسادة في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات بضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء. وأن دولة الامارات العربية تنتج ثلاث اضعاف ليبيا من النفط. ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء. ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية.

في حين نوه أنه يجب على شركة الكهرباء البدء فورا في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ربما تاخذ بعض الوقت. لكنها تفضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية. بدل من حرقها.

وفي سياق ليس ببعيد وقالت الشركة، في بيان، إن هذا الأمر الذي أثر سلبا على معدلات الإنتاج. في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

في حين أوضحت الشركة، أنه بسبب تلك الصعوبات تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج. وذلك لعدم توفر الوقود نتيجة سوء الأحوال الجوية والتي عاقت وصول الناقلة لمحطة الخليج.

كما أوضحت، أن السبب ينطبق على محطة الخمس البخارية. حيث أرجعت الشركة السبب في انخفاض إنتاج المحطة. إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز.

في حين قالت الشركة، إن هذا الأمر الذي أجبرها على إيقاف بعض الوحدات حفاظا على سلامة المحطة. وزيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة.