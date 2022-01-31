القابضة للاتصالات تبحث أوضاع شركتي ليبيانا وهاتف ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات المكلف رجب خليل اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبدالمنعم الحجاجي بمقر الشركة القابضة بشارع الزاوية بحضور رئيس هيئة المراقبة بالشركة .

تم خلال الاجتماع بحث الوضع الراهن في الشركة وتدليل كافة الصعوبات لتمكين مجلس إدارة ليبيانا من القيام بمهامه على الوجه المطلوب، وأكد رئيس مجلس القابضة المكلف على رئيس مجلس إدارة ليبيانا بضرورة القيام بالمهام الموكلة له ولمجلس الإدارة وحثهم على العمل بروح الفريق وفق التشريعات النافذة في القوانين الليبية والنظام الأساسي للشركة .

وتناول أيضاً مناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع وإمكانية تطوير الخدمات وايصالها لكافة مستحقيها من الزبائن والمواطنين الليبيين .

كما التقى رئيس مجلس الإدارة المكلف كذلك بمقر الشركة بشارع الزاوية مع رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا وتركز الاجتماع على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه .

وأكد رئيس مجلس إدارة القابضة المكلف على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام مع إدارة العمليات في تسيير وتذليل كافة الصعوبات ووضع برنامج يسهل التعاون بين شركات القطاع برعاية القابضة للإتصالات وبالتنسيق التام مع رؤساء مجالس الإدارة.

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