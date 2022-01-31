طريق بطول 23 كم.. يكلّف حكومة الوحدة 4,2 مليارات

دشن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بحضور ائتلاف الشركات المصرية، مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث طرابلس بقيمة بلغت 4,263 مليارات دينار.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن المشروع يستهدف أربع مراحل بطول يزيد عن 23 كم، بداية من منطقة غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني، وصولاً إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

يذكر أن مجلس الوزراء لحكومة قد أذن في شهر سبتمبر الماضي لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية “أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة”؛ لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس والمتوقف منذ 2011 بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد .

تجدر الإشارة إلى أن خبراء ومتابعون في هذا المجال قد أبدوا استغرابهم من ضخامة هذه الميزانية لمشروع لا يتجاوز 23 كيلومترًا وكذا مشروعات مشابهة وصفوا الصرف عليها بالمبالغة وإهدار الأموال فيما ترى الحكومة عكس ذلك، استنادًا لسعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

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