صندوق أوبك للتنمية يخصص 1.5 مليار دولار لدعم اقتصادات الدول

خصص صندوق أوبك للتنمية الدولية ما قيمته مليار وخمسمائة مليون دولار، لبرنامج التنمية العالمية خلال العام الماضي.

الصندوق أوضح أن هذه القيمة لمساعدة الدول لرفع مرونة اقتصاداتها وتعزيز نموها الاقتصادي، إضافة لخلق فرص عمل عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الجهود لمكافحة الجائحة.

وأكد المدير العام للصندوق عبدالحميد خليفة، خلال احتفالهم بالذكرى السنوية الـ46 لتأسيسه، أنه بفضل الموارد القوية تمكن الصندوق من الاستجابة بسرعة للدول التي بحاجة للمساعدة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي ودعم المشروعات وتحسين سبل عيشهم.

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