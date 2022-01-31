“المواصلات” تصدر بيان بشأن حادثة تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب

قالت وزارة المواصلات في بيان لها أصدرته اليوم الإثنين بأنها تابعت تصريحات رئيس مجلس النواب، وما تناقلته وسائل الإعلام بشأن حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة برنيق للطيران والتي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق، وما صاحب هذه التصريحات من اتهام للحكومة بتعطيل جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم .

وبعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هي أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة.

وأكدت الوزارة أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين وتدعو الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية