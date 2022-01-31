اقتصاد

ميناء الحريقة يصدر مليوني برميل نفط خلال 4 أيام

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صدّرت الفرق الفنية في شركة الخليج العربي مليوني برميل نفط خلال أربعة أيام، انطلاقاً من ميناء الحريقة النفطي.

وعملت كوادر الخليج العربي الاثنين على تسفير ناقلة النفط الخام DELTA MARIA، وعلى متنها مليون برميل نفط، وفقاً لما نشرته الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وكانت الفرق الفنية قد عملت يوم الجمعة الماضي، على تصدير مليون برميل على متن الناقلة ELANDRA OSPREY دون ذكر وجهتها.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط الرفع من إنتاجها اليومي خلال العام الجاري إلى 1.4 مليون برميل، في حال توفير الميزانيات المطلوبة لتعزيز البنية التحتية، وتطوير حقول الإنتاج وموانئ التصدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك