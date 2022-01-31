ميناء الحريقة يصدر مليوني برميل نفط خلال 4 أيام

صدّرت الفرق الفنية في شركة الخليج العربي مليوني برميل نفط خلال أربعة أيام، انطلاقاً من ميناء الحريقة النفطي.

وعملت كوادر الخليج العربي الاثنين على تسفير ناقلة النفط الخام DELTA MARIA، وعلى متنها مليون برميل نفط، وفقاً لما نشرته الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وكانت الفرق الفنية قد عملت يوم الجمعة الماضي، على تصدير مليون برميل على متن الناقلة ELANDRA OSPREY دون ذكر وجهتها.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط الرفع من إنتاجها اليومي خلال العام الجاري إلى 1.4 مليون برميل، في حال توفير الميزانيات المطلوبة لتعزيز البنية التحتية، وتطوير حقول الإنتاج وموانئ التصدير.

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