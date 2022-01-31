تونس ترفع أسعار المحروقات لتخفيف فاتورة الدعم

أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين، في بيان مشترك، تعديل أسعار المواد البترولية المعتمدة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، بدءاً من منتصف الليلة.

وأوضح البيان أن الارتفاع في أسعار المحروقات سيكون بمقدار 60 مليم للتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص، ليصبح السعر 2155 مليم للتر، و55 مليم للتر الغاز بدون كبريت ليصبح 1.860 مليم للتر، بينما سيُسجل الغاز العادي 1.655 مليم للتر، أي بزيادة 50 مليم للتر، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة.

وأرجع البيان هذا الارتفاع في الأسعار لوصول أسعار النفط في السوق العالمية لمستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، بتجاوزه عتبة 90 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن كل زيادة بـدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار في السنة.

يُذكر أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعاً بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية