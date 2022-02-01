خلال مشاركتها باجتماع وزير الاقتصاد والتجارة.. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تناقش الصعوبات التي تواجهها

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” يوم أمس الإثنين بحضور الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، بحضور وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.

وتمّ خلاله استعراض خطة “الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة” وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق، ودعم قطاع الاستثمار وتطويره، وأليات التمويل المناسبة للمشروعات الإستثمارية.

أيضاً مناقشة عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسُبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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