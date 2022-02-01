«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 01 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6064 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1767 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1956 دينار، والليرة التركية 0.344 دينار، والدولار الكندي 3.6265 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2277 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2541 دينار، والدينار التونسي 1.5898 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4898 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022: