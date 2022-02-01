خام برنت يُواصل الصعود.. مسجلاً 89,50 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط الثلاثاء الارتفاع لتقترب من أعلى مستوى سجلته في سبعة أعوام، بسبب التوقعات باستمرار شحّ المعروض والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتًا أو 0,27% إلى 89,50 دولارًا للبرميل بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتًا أو 0,31% إلى 88,42 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014، الجمعة، إذ بلغ برنت 91,70 دولارًا للبرميل والخام الأمريكي 88,84 دولارًا، كما سجّلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي بنحو 17% في يناير، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ فبراير 2021 مدفوعة بالتوتر بين روسيا والغرب؛ بسبب أوكرانيا، مما أثار القلق من احتمال تعطّل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

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