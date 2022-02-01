“سابادل” يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود توحيد المصرف المركزي

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سابادل، على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم المساعدات الفنية كافة؛ من أجل إعادة التوحيد المركزي.

جاء ذلك عقب لقائه نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري اليوم الثلاثاء في بنغازي حيث تمت مناقشة مسألة توحيد المصرف المركزي بالاستعانة بشركة “ديلويت” الدولية للمراجعة المالية، بالإضافة إلى المشاكل الذي يعاني منها المصرف من بينها إدارة السيولة وأرصدة المصارف والمقاصة المصرفية والديْن العام.

من جانبه، شدد الحبري على ضرورة عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف في أقرب وقت عقب استعراضه للوضع المالي والاقتصادي للدولة بصفة عامة، وأهم التشوهات في هذا الوضع، وسبل إيجاد مقترحات وإجراءات قصيرة وطويلة الأجل لحلها.

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