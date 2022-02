أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بنمو الطلب

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27% إلى 89.50 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31% إلى 88.42 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار، كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وحققا مكاسب بنحو 17% في يناير، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ فبراير2021.

كما حصلت أسعار الخام على دعم من التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والذي أثار القلق من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

