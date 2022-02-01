وزير المالية يرد على تساؤل صدى بخصوص جدول المرتبات المسرب بقيمة تجاوز ال60 مليار.. ويوضح التفاصيل

رد وزير المالية “خالد المبروك” على تساؤل صحيفة صدى الاقتصادية بخصوص جدول المرتبات المسرب والذي تصل قيمة البند فيه إلى 60 مليار خلال مؤتمره الصحفي اليوم بالقول: تم اعداد 3 مقترحات جداول وهو ليس الجدول الوحيد الذي تصل فيه القيمة إلى 60 مليار ولكن كما تعلمون أن عدد الموظفين في الدولة يصل إلى 2 مليون و300 ألف وهو عدد كبير يمثل 80% .

وتابع بالقول: الأمر الذي جعلنا نفكر في أن يكون هناك أكثر من جدول ومقترحات للعرض على مجلس النواب ورؤية شن وجهة نظره في الموضوع ويتم الرد علينا بالخصوص.

وأفاد بالقول: كما تعلمو نحن الآن بالوضع الطبيعي وصلنا الى 33 مليار نتيجة عملية تسوية الفروقات والعلاوات من 2016 الى 2021 وكذلك الإفراجات التي تمت المدة الماضية والتسويات والعلاوات وكانت في حدود أكثر من مليون فهو الأمر الذي أوصلنا إلى هذا الرقم بحكم الزيادات التي تحصل .

ونتوقع أن تصل إلى 50 أو 55 مليار في بعض الجداول المقترحة بمجلس النواب ، يعني نحن الأن في 33 مليار وممكن نصل في 2022 إلى أكثر من ذلك نتيجة الإفراجات الحاصلة ومتوقعين أنه من الممكن أن يكون هناك زيادة بما أنه ييكون هناك جدول مرتبات موحد لأنه سيحقق نوع من العدالة والمساواة وفق قوله.

واختتم حديثه بالقول: أن الذي تصل مرتباته إلى 6000 أو 7000 ستنخفض والمرتبات المنخفضة سترتفع ويكون هناك تسوية وفي حال وجود أي ميزة يتحصل عليها عن طريق جدول الميزات المعد بالخصوص.

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