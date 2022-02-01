“القابضة للاتصالات” تبحث مع “ليبيانا وهاتف ليبيا” تطوير الخدمات

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف رجب خليل مع رئيسيْ مجلس إدارة شركتىْ “ليبيانا”، عبدالمنعم الحجاجي، و”وهاتف ليبيا”، محمد بالرأس، تطوير الخدمات وإيصالها لمستحقيها من الزبائن.

وأكد الحجاجي على ضرورة القيام بالمهام الموكلة لهم وفق التشريعات النافذة في القوانين الليبية والنظام الأساسي للشركتيْن إلى جانب استكمال المشروعات القائمة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، ووضع برنامج يسهل التعاون بين شركات القطاع برعاية القابضة للاتصالات، بالتنسيق مع رؤساء مجالس الإدارة.

وتسعى الشركة القابضة لتحسين جودة الخدمات ضمن استراتيجيتها الرامية لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للبلاد.

يُذكر أن الشركة القابضة للاتصالات تضم ثماني شركات اتصالات محلية إلى جانب عدد من الاستثمارات في كندا والولايات المتحدة وإيطاليا وعدد من الدول العربية.

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