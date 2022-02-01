الأناضول: الوحدة الوطنية تتعاقد مع شركات مصرية مهمة ﻹعادة الإعمار

ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم الثلاثاء إن ليبيا وقّعت عقوداً مع ائتلاف شركات مصرية لتنفيذ مشروعي صيانة وتوسعة طريقي “أوباري، غات” و”اجدابيا، جالو” .

وأضافت الوكالة التركية إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وقع عقود مع الشركات المصرية، أمس الإثنين خلال فعالية للإعلان عن استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس .

وأوضحت الوكالة نقلا عن الدبيبة قوله: استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموع من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد .

والشركات المصرية المتعاقد معها هي “أوراسكوم للمقاولات” و”أبناء حسن علام” و”رواد للهندسة”.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التعاقد مع الشركات المصرية بأنه يوم مهم جداً بالنسبة لإعادة الإعمار والبناء في ليبيا، خصوصاً أننا سمعنا الآن عن أهم الشركات التي قامت بدور كبير في مصر خلال فترة زمنية بسيطة .

وأكد أن هذا المشوار بدأته حكومة الوحدة الوطنية من إعادة الأمل وعودة الحياة في خطة كاملة وتشمل مشروعات عودة الحياةالتي أطلقها الدبيبة، الطاقة الكهربائية والطرق والملاعب الرياضية والمركبات الجامعية وإنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في الجنوب الليبي.

وقدرت دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة “إسكوا” أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دولار من قيمة المشروعات المخصصة للإعمار خلال أربع سنوات ما يسهم في خفض معدل البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر، و14% في السودان.

وبحسب الوكالة، تتوزع العمالة الأجنبية على مصر التي تتخصص في مشروعات المقاولات والبناء والتشييد وتركيا في الأعمال الهندسية والكهرباء وتونس في التكنولوجيا والفيليبين في قطاعي الصحة والنفط، وبنغلادش في الخدمات والنظافة العامة .

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