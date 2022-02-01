“البريقة” تنفي وجود نقص في الكيروسين والغاز بالجبل الأخضر

نفت شركة البريقة لتسويق النفط أي نقص في مادتيْ الكيروسين والغاز بالجبل الأخضر، مؤكدة، في الوقت ذاته، توفر المشتقات النفطية لدى الشركة، واستمرار عمليات التوزيع من مستودعاتها دون توقف.

واعتبرت الشركة أن شحّ الكيروسين وأسطوانات الغاز ليست له علاقة بها بدليل توفرها في السوق الموازي، مناشدةً الجهات الضبطية المختصة؛ التدخل لضبط المخالفين و المحطات وموزعي الغاز في المناطق التي تعاني ويتزايد طلبها على المحروقات.

كما طالبت الشركة بتدخل المجالس البلدية بالبلديات عبر التعاون مع الجهات المختصة؛ لوضع حدّ لما أسمته بالخلل الحاصل ووضع الأمور في نصابها، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للشركة على منصة “فيس بوك”.

وأكدت الشركة على أن رئيس لجنة الإدارة، إبراهيم أبو بريدعة، يتابع عن كثب سير عمل العمليات التشغيلية بمستودعات و مناطق التسهيلات التابعة للشركة كافة، بتوفير الوقود ومشتقاته ومنتج الغاز وكيروسين المنازل “القاز” للمدن الجبلية.

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