الإيرادات النفطية العراقية ترتفع إلى 8.3 مليار دولار

ارتفعت إيرادات العراق من النفط خلال شهر يناير بنسبة 74.3 % وبحسب وزارة النفط العراقية، سجلت الإيرادات 8 مليارات و 300 مليون دولار، وذلك بعد بلوغ متوسط الصادرات اليومية حوالي 3 ملايين و 200 ألف برميل خلال الشهر.

وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن العراق يسعى لزيادة قدرته الإنتاجية للنفط إلى 8 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2027، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط.

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