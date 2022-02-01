الدبيبة يدعو لتفعيل مصرف الادخار والاستثمار العقاري

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اجتمع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وتناول الاجتماع خطة المصرف للعام 2022، حيث ذكرت الحكومة إن الدبيبة حثّ الجمعية العمومية للمصرف على ضرورة تفعيل المصرف المتعثّر منذ عشر سنوات.

وقالت إن رئيس مجلس إدارة المصرف، أمحمد غولة، قدّم تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل. التي تواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

وأضافت، أن الدبيبة أكد على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية. والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء، والتي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان، التي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب.