سبوتنيك: المنقوش تشارك في الدورة الإفريقية لمناقشة الوضع الاقتصادي والصحي في القارة

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي .

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية إنه من المقرر أن تناقش الدورة التي تنطلق غدا الأربعاء وتنتهي في اليوم التالي الخميس عددا من الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية منها وضع السلم والأمن في القارة وتداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد على الوضع الاقتصادي والصحي في القارة الأفريقية .

كما أن تنعقد الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي الأربعاء والخميس، بينما تعقد القمة العادية الـ35 يومي السبت والأحد المقبلينومن المتوقع أن يشارك في القمة زعماء 25 دولة أفريقية ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم، وفقا للوكالة .

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