“الدبيبة” يجتمع مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري لمتابعة خطتهم للعام 2022م

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وذلك لمتابعة خطة المصرف للعام 2022م .

كما قدم رئيس مجلس الإدارة “إمحمد غولة” تقييماً عاماً للصعوبات والمشاكل التي تُواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل .

وأكد “الدبيبة” على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء والتي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في بلادنا والتي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب .

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