“الصناعة” تشارك في الملتقى الدولي للاستثمار والشراكة الجزائرية الليبية

شاركت وزارة الصناعة والمعادن، بوفد رفيع في فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار والشراكة الجزائرية الليبية، المقام بمدينة وهران في الـ 26 من شهر يناير المنصرم، حيث قام وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى .

وأكد السمو في كلمة له خلال حفل الافتتاح، على عمق العلاقات بين ليبيا والجزائر، وجدية الطرفين في خلق شراكة حقيقية، والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الصناعة والاستثمار .

وقام السمو بزيارة العديد من الشركات الصناعية، في مجال معالجة وتحلية المياه والتدوير والرسكله، وفي مجال الصناعات الهندسية، حيث اطلع على الإمكانيات التصنيعية لتلك الشركات والتفاوض على إمكانية الشراكة مع الشركات الليبية في هذه المجالات

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