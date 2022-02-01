شركة “إيه جي إنرجي” تتحصل الإيرلندية على رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة غدامس

أكد موقع أفريكا أمس الإثنين إن السلطات المسؤولة عن الطاقة في ليبيا أنه قد تم منح رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية لشركة “إيه جي إنرجي” المستقلة لإنتاج الطاقة التي تتخذ من دبلن في أيرلندا مقرًا لها وستقام المحطة في مدينة غدامس وستكون بقدرة 200 ميغاواط.

وبحسب الموقع إن هذا المشروع للطاقة المتجددة يُنَفَّذ بواسطة منتج مستقل للطاقة ويدخل حاليًا مرحلة التطوير الكاملة في ليبيا، حيث اتُّخِذَ القرار من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والشركة العامة للكهرباء .

وأضاف الموقع إن الشركة الأيرلندية تعمل على تطوير الطاقة التوليدية لتصل إلى 3500 ميغاواط، كما تريد الشركة بناء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا.

وستقع المنشأة التي ستبلغ طاقتها 200 ميغاواط في غدامس على بُعد 650 كيلومترًا من العاصمة طرابلس وهي كانت في الأساس مشروعًا تجريبيًا أرادت السلطات الليبية به جذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة بالطاقة في البلاد وفقا للموقع .

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