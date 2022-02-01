الكبير يناقش مع سفير مالطا لدى ليبيا القضايا المشتركة

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف المركزي في طرابلس، بعد يومين من لقاء الكبير مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

حيث تم خلال الاجتماع، التباحث حول الأوضاع المالية والاقتصادية، بعد توقيع الكبير ونائبه على الحبري على عقد من شأنه الاستفادة من خدمات شركة المراجعة الدولية ” ديلويت ” يقضي بالبدء الفعلي لعملية توحيد قطبي المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية